İkinci el araç ticaretinde nelere dikkat edilmeli? Ekspertiz raporu nasıl alınır?

Yılda milyonlarca vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek amacıyla ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor. Peki, alıcılar araç ticaretinde nelere dikkat etmeli? Her ekspertiz firması güvenilir mi? Hangi belgelere mutlaka dikkat edilmeli? Ekspertizle ilgili alıcıların kafasında soru işareti oluşturan soruların cevapları...

İkinci el araç ticaretinde alıcı ve satıcıların ilk yaptığı işlerden biri satışı yapılacak aracın ekspertiz firmasına götürülmesidir. Bu aşamada alıcıların araç alım satımında herhangi bir sürprizle karşılaşmaması için bazı kriterlere dikkat etmesi gerekiyor. Araç ticaretinde üzerinde durulması gerekenlerin başında ise ekspertiz firması güvenilirliği geliyor. Peki, alıcılar araç ticaretinde nelere dikkat etmeli? Her ekspertiz firması güvenilir mi? Hangi belgelere mutlaka dikkat edilmeli? İşte İkinci el araç ticaretinde ekspertiz ile ilgili bilmeniz gerekenler...

İkinci el araç alım satımında alıcılar ekspertiz raporunda karşılaştıkları yanlış veya hatalı tespitler sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İşte bu mağduriyetlerle uğraşmak istemeyen alıcıların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

TSE BELGESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Araç sahibi olmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken en önemli konu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcıların, hizmet yeterlilik belgeleri tam olan firmalarla çalışmaları öneriliyor. Bu sayede araç alımından sonraki süreçte yaşanabilecek kötü sürprizlerle önüne geçilebiliyor.

EKSPERTİZ RAPORU NE ZAMAN ALINMALI?

Yönetmelik kapsamında olan ikinci el araçlarda ekspertiz raporu alınmadığı takdirde noterlerde araç satışı ve devir işlemleri yapılamıyor. Ekspertiz raporları aracın anlık durum bilgisini verdiği için yönetmelik raporun noter satışından en fazla 3(üç)gün içerisinde alınması şartını getirdi.

ARAÇ SATIŞINDA GARANTİ ŞARTI

Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve km bilgilerine yer veriliyor. Boya, kaza, göçük, dolu hasarı şanzıman, motor, fren sistemi vb gibi parçaların durumu raporda yer almakta. Raporla ilgili yaşanabilecek sorunda raporu veren yetkili firma ve satışı yapan kişi sorumlu tutulabiliyor. İkinci el araçların ticareti hakkında yönetmelikteki diğer bir dikkat çekici konu ise ikinci el araca 3 ay veya 5.000 km (hangisi önce dolarsa) garanti verme zorunluluğu. Garanti ile birlikte aracı alan kişiler araçlarında ortaya çıkabilecek sorunlarda artık muhatap bulma güveni sayesinde ticaretlerini güven içerisinde tamamlayabilecekler.

KURUMSAL FİRMALARI TERCİH EDİN

Yeni ortaya çıkan ve büyüme potansiyeli olan tüm sektörlerde olduğu gibi ekspertiz sektöründe de birçok küçük ve büyük ölçekli firma ortaya çıktı ve farklı markalar oluştu. Bu sebeple ikinci el araç ekspertiz hizmeti almak isteyen tüketicilerin kaliteli, tarafsız ve bağımsız hizmet veren, kurumsal firmalardan hizmet alınması büyük önem taşıyor.

ARAÇ EKSPERTİZ FİYATLARI NE KADAR?

İkinci el araç alıp satarken yaptırılan testler belirli paketlerle müşterilere sunuluyor. İhtiyaca göre belirlenen paketler, ekspertiz fiyatı alacağınız aracın doğru değerlendirilmesi açısından en önemli faktörlerden biridir.