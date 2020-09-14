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İkinci el araç almaya geldiler, fiyatları görünce...
İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, oto pazarlarında fiyatları gören vatandaşlar araç almaktan vazgeçiyor. Araçlardaki fiyatların artışının en büyük nedeninin 400 bin kayıtsız oto galericinin fiyatları arttırmasından kaynaklandığını ifade eden Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yeterlilik belgesi uygulamasının 3 ay içerisinde fiyatlarını düşüreceğini söyledi.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli’de tüm Türkiye’de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklatıyor.