İkinci el araç alım satım vergisi mi geliyor? İkinci el araç alım satımında yeni vergi iddiası! İkinci el araç alım satım vergisi ne kadar?

Ekonomik reform paketinde, vergi uygulamalarına ilişkin yeni kriterler getirilecek. Şubat ayında bazı elektrikli araçlara getirilen ÖTV zammının ardından, ikinci el araba alım satım işlemlerinde alınacak yeni bir vergi uygulamasının da hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide yeni kriterler geliyor. İddiaya göre, yeni ekonomik reform paketinde yapılan çalışmalara yeni vergi kriterleri getirilecek. Bu düzenlemeler, önceliklerine göre teklife dönüştürülerek TBMM'nin gündemine getirilecek.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ VERGİ

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümetin üzerinde çalışmalar yaptığı yeni ekonomik reform paketinde, yeni vergi uygulamaları getirilecek. Hazırlanan taslakla, ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor.

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELMİŞTİ

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir denildi.

Alınan kararda, elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarıldı.

ÖTV'ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak. Teminat, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.