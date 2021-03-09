İkinci el arabada yeni dönem! Değişiyor, ödeme...

7 MİLYON SATIŞ HEDEFİ

Okulların Mart ayında açılması ve yaz turizmiyle birlikte önümüzdeki dönemde talebin tekrar yükselmesini beklediklerini vurgulayan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, satışların artması için finansmana erişimin de önemli olduğunu belirtti.

Emre Ayyıldız, ikinci el araçlarda vergi konusu hakkında da, geçmişteki uygulamaları hatırlattı.

Ayyıldız, "Yıllar önce de buna benzer bir uygulama vardı. O dönemde yapılan vergi uygulaması devir süreçlerini yavaşlattığı ve birçok hukuki sorun ortaya çıkardığı için kaldırılmıştı. İkinci el otomobillere yeniden bir vergi uygulaması getirildiğinde devlete ekstra bir gelir sağlanacak olsa bile, bu durum ikinci el otomobil talebine olumsuz yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Sektörün kademeli normalleşmeye dönülmesini olumlu karşıladığını da aktaran Ayyıldız, "Yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların ivme kazanacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında ise, faiz indirimleriyle birlikte tüketicilerin finansmana erişiminin artmasını ve otomobile olan talepte güçlü bir yükseliş görmeyi bekliyoruz. İkinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2021 yılı sonunda 7 milyon adet satış gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

'TALEP ARTIŞIYLA BİRLİKTE YENİDEN...'

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, gelecek döneme dair beklentilerini Habertürk ile paylaştı.

Hem kısıtlamaların kalkması, hem baharın gelmesi, hem de tekrar faaliyete geçen sektörlerin ekonomik olarak toparlanmaya başlaması ile pazarın hareketleneceğini kaydeden Mutlu, "Talep artışı ile düşen fiyatların tekrar yukarı yönlü seyrini görebiliriz" dedi.

İkinci el araçlarda gündeme gelen vergi konusuna da değinen Mutlu, "Vergi, kayıt dışına iten bir uygulama olduğu için arzu ettiğimiz bir uygulama değil. Geçen yıl yaşanan spot hareketi engellemeye yönelik bir vergi olduğunu düşünmekle birlikte, hem kiralama sektörünü hem de kurumsal ikinci el sektörünün gelişiminde maliyet yükü oluşturacak ve fiyatlara yansıyacaktır" görüşünü paylaştı.

Pazarın 8 milyonluk seviyelerde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Mutlu, "İkinci elde yaşanan durgunluk ikinci çeyrek ile birlikte toparlanacaktır. Kasım ayından bu yana ertelenen talep bahar aylarında realize olacaktır. Sıfır araç pazarında azalan dizel arzı, ikinci el de tüketiciler için halen bir tercih sebebi. Sıfırda yaşanan bu dönüşümün ikinci ele yansıması çok daha uzun sürecektir" dedi.

'FİYATLARA YANSIMASI BÜYÜK ORANDA OLMAZ'

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO 'su Lawrence Merritt ise, ikinci el araçlar üzerinde çalışılan vergi düzenlemesi ile ilgili olarak, fiyatların getirilecek bir vergiden büyük oranda etkilenmeyeceğini savundu.

Merritt, "Verginin tam olarak hangi araçlara ve hangi kapsamda geleceği henüz net değil. Binde 5 olarak tartışılan yeni verginin fiyatlara yansımasının da büyük oranlarda olmayacağını ve talebi de olumsuz etkilemeyeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

İkinci el araç pazarına yönelik güncel veriler de paylaşan Merritt, "2021 Ocak ayı 2020 Ocak ayına göre yüzde 28 daha aşağıda tamamlandı. Fiyatlarda yüzde 15 düşüş yaşandı. Kredi faiz oranlarının yüzde 20 sınırına dayanmış olması ve ikinci elde satışların yüzde 70’inin ipotekli satış olmasından dolayı durgunluk devam etmekte. İkinci elde ilgi ekonomi segmentine yönelmiş durumda" dedi.

Sektörde biriken stoklara da dikkat çeken VavaCars CEO'su Merritt, "Ekim-Kasım aylarında yüksek fiyattan alınmış araçların stoku erimekte ve bu gerçekleştiğinde fiyatlarda tekrar bir yükselme gelebilir. Mart ayı sonunda 2020 model araçlar için kampanyaların sona erecek olmasıyla beraber sıfırdan ikinci ele kayma başlayacaktır. Ayrıca ikinci el araçlar için gündemde olan vergi, sıfır kilometre araç tedarikinde yaşanabilecek sorunlar, bayram ve tatil dönemiyle beraber otomobil ihtiyacının artması, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi etkenlerle ikinci ele olan talep artacaktır" görüşünü paylaştı.