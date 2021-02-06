İkinci el arabada son şans! 30, 40 ve 50 bin TL’ye satılıyor!

Araba alacak milyonlarca kişiyi etkiliyor. Koronavirüs salgının etkilediği alanlardan biri de ikinci al araç sektörü oldu. Sıfır araç üretiminde gecikmeler yaşanınca ikinci el araç fiyatları da arttı, araç almayı düşünen vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında beklemeyi tercih etti. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan arabalar ile vatandaşın uzun bir süre daha beklemesine gerek kalmadı. Yayımlanan ilanlarda 30, 40 ve 50 bin TL fiyatlarda araçların satıldığı görüldü.

İkinci el araç satışında bakanlığın ilanları ikinci el araç almayı düşünen vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ilanlarda 30, 40 ve 50 bin TL fiyatlarda araçların satıldığı görüldü.

30, 40 VE 50 BİN TL’YE ARAÇ İMKANI

Ticaret Bakanlığı şubat ayı ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlarda ihale ile çok sayıda araç satılacağı belirtildi. Araçlar hakkındaki detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten öğrenilirsiniz.

İHALEDEKİ ARAÇLARI İNCELEMEK VE İLANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Link üzerinden ihale ile satılacak araçların detaylarını inceleyebilirsiz. İhale için kalan süre her araç için ayrı olarak belirtilmiştir.

İHALE İÇİN GEREKLİ TEMİNAT TUTARI

Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade dildi.