İkinci el arabada son şans! 30, 40 ve 50 bin TL’ye satılıyor!

İkinci el araç satışında bakanlığın ilanları ikinci el araç almayı düşünen vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ilanlarda 30, 40 ve 50 bin TL fiyatlarda araçların satıldığı görüldü.
30, 40 VE 50 BİN TL’YE ARAÇ İMKANI
Ticaret Bakanlığı şubat ayı ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlarda ihale ile çok sayıda araç satılacağı belirtildi. Araçlar hakkındaki detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten öğrenilirsiniz.
İHALEDEKİ ARAÇLARI İNCELEMEK VE İLANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Link üzerinden ihale ile satılacak araçların detaylarını inceleyebilirsiz. İhale için kalan süre her araç için ayrı olarak belirtilmiştir.
İHALE İÇİN GEREKLİ TEMİNAT TUTARI
Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade dildi.