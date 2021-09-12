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İkinci el arabada kötü haber! Fiyatlara zam geldi

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 11:49 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 11:49

İkinci el arabada binek ve hafif ticari araba pazarında satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 140 bin 608 olurken, fiyatlarda ortalama yüzde 2,23'lük artış kaydedildi. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 düştü. İkinci elde en fazla dizel motorlu araçlar tercih edildi, en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı.


İkinci el online binek ve hafif  ticari araç pazarında satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 3 geriledi, araç  fiyatları ise ortalama yüzde 2,23 arttı. 
 
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan  derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç  pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında)  gerçekleşti.
 
Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37  düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış  kaydetti.
 
Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde  83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

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