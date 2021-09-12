İkinci el arabada kötü haber! Fiyatlara zam geldi

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 3 geriledi, araç fiyatları ise ortalama yüzde 2,23 arttı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.
Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış kaydetti.
Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.