İkinci el arabada flaş karar! Ve devreye girdi! Alım-Satım...

İkinci el oto alım-satımında ‘kapora tuzağını’ sağır sultan duydu. Ekspertiz raporu zorunluluğu getirildi ama ek süre verildi. Zorunlu olmasa dahi es geçilemeyecek bir detay. ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ devreye girdi, tüm noterlerde uygulanıyor. Maliyeti en fazla 22 lira ama hâlâ para hesaba gelmeden araç devredenler var