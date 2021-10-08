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İkinci el arabada flaş açıklama! Satamayacaklar

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 10:48 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 10:48

İkinci el araba satışı ile ilgili flaş açıklama. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanların, yetki belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını beklediğini belirterek, "Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden gelen şikayetler sona erecektir.


Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu  Genel Başkanı Aydın Erkoç, yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanların, yetki  belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını  beklediğini belirterek, "Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden  gelen şikayetler sona erecektir." dedi. 
 
Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca  hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ağustosta yürürlüğe girdiğini  hatırlattı.
 
Yönetmelik gereği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el  motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin  yetki belgesi alabildiğine işaret eden Erkoç, yetki belgesi olmayanların da yılda  üçten fazla araç alıp satamadığını söyledi.
 
Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu  belirterek şöyle devam etti: "Geçen yıl ülkede 9 milyona yakın araç el değiştirdi, bunun yalnızca 1  milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirdi.  Çoğunluğunu, devlete hiçbir vergi ödemeyen, 'ayaküstü' tabir ettiğimiz kişiler  alıp satmış. Burada devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor. Konunun takibinin  yapılmasıyla ilgili başvurular alıyoruz. Yönetmelikle düzene girmesi beklenen  sektörümüzde sıkıntılar, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve devletimizin  vergi kaybı devam ediyor. Yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanlar, yetki  belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını  bekliyor. Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden gelen şikayetler  sona erecektir."
 
Fiyat dengesini bozuyor
 
 Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin sistemlerinin  birbirine entegre olduğunu, bu sayede yetki belgesi ile araç alıp satanların ve  ayaküstü ticaret yapanların kontrol edilebildiğini dile getiren Erkoç, internet  sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp  araç satışı yapan kişilerin vatandaşları dolandırabildiğini söyledi.
 
Erkoç, otomobil üretiminde global çapta yaşanan çip krizinin sıfır ve  ikinci el araç fiyatlarının artmasında büyük bir rol oynadığını, bunun yanı sıra  kayıt dışılığın da fiyatların yükselmesine sebep olduğunu vurgulayarak "Meslekle  alakası olmayan kişilerin alıp sattığı araçlar fiyat dengesinin bozulmasına da  neden oluyor." dedi.

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