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İkinci el arabada fiyatlar düştü! Fırsatı kaçırmayın

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 11:58 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 11:58

İkinci el arabada flaş fiyat açıklaması. İkinci el araba fiyatları düştü ama önümüzdeki günlerde fiyatlarda artış bekleniyor. Fırsatı kaçırmayın. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek, "Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz." dedi.


Otomotiv Yetkili Satıcıları  Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, yaptığı açıklamada, yaz aylarıyla beraber  otomobil alım iştahının tekrar artış gösterebileceğini kaydetti.
 
Mersin, "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir  talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el  piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır. Bunları şu anda konuşmak erken  ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşirse hem de bu aşı  ve diğer kur politikasıyla beraber belki bunu mayıs sonu ve haziran başında daha  doğru değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.
 
Araç bulunurluğu noktasında şu an itibarıyla marka bazında değişiklik  gösterse de çok büyük bir sorun yaşanmadığını aktaran Mersin, "Ama mesela benim  bayi olduğum markada tedarikten dolayı 4 günlük üretime ara verilecek, 12-16  Mayıs'ta. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var. Dolayısıyla bulunurluk  konusunu ve alım iştahını ay sonu veya haziran başında değerlendirmek daha doğru  olur. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok ama ileri gittikçe sıkıntı artacak  gibi görünüyor bugünden..." şeklinde konuştu.
 
"2. el bir fırsat olabilir bugünler için"
 
Turgay Mersin, talebin yüksek olduğu zamanlarda fiyatların da  arttığını ifade ederek, kur politikası, talep artışı ve vergisel mevzuatların  fiyatları etkileyeceğini söyledi.
 
Bu durumun "fırsatçılığa dönüştürülmemesi" gerektiğini vurgulayan  Mersin, şunları kaydetti: "Burada en önemli konu bence şu; eğer birinci elde 2020'deki gibi  bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa 2. el fiyatları tekrar yukarı doğru yükselebilir.  Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi.  Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa  bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz. 2. el fiyatı; her  zaman birinci elden referans alarak piyasa oluşturur, bir de talepten dolayı  fiyatı oluşturur. Bu yüzden 2. el bir fırsat olabilir bugünler için..."
 
Bayilerin ve servislerin kapanma sürecinde açık olmadığını hatırlatan  Mersin, kapanmanın sona ermesiyle beraber tüm bayilerin gerekli tedbirleri alarak  hizmet vermeye devam edeceğini ve kapanmadaki kayıpları telafi edebileceklerini  söyledi.
 

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