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İkinci el arabada fırsat! 44 bin liraya araba! Teklif yağıyor
İkinci el araba almak isteyenlere güzel haber! Devlet satışa çıkardı. 44 bin liraya ikinci el araba. Piyasa fiyatlarının yüzde 40 oranında altına satılıyor. İşte ucuz araba almak için tüm detaylar...
İkinci el araba almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.
İşte icradan satılan bazı otomobiller...