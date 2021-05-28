İkinci el arabada fırsat! 44 bin liraya araba! Teklif yağıyor

İkinci el araba almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

İşte icradan satılan bazı otomobiller...