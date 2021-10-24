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İkinci el araba fiyatlarında son dakika gelişmesi! Zam sonrası...
Araba almayı planlayan pek çok kişi fiyatların daha uygun olması sebebi ile ikinci el araba almak istiyor. Sıfır araçlarda çip krizi nedeni ile yaşanan tedarik sorunu fiyatların artmasına neden oldu. Sıfır otomobil bulmak zorlaşırken talep ikinci el araba piyasasına yöneldi. 2. el araç almak isteyenler için ise kötü haber geldi. Fiyatlar yükseldi.