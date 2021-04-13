İkinci el araba fiyatlarına zam! Belli oldu, yüzde...

Araba almayı planlayan yüz binlerce kişi fiyat avantajı nedeni ile ikinci el arabalara yöneliyor. 2.el araba alacak kişiler ise fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Bahar aylarının gelmesi ile ikinci el piyasası hareketlendi. Talep artışı fiyatlara da yansıdı. İkinci el araç fiyatları yüzde 0,4 arttı. Peki ikinci el araba fiyatlarındaki artış sürecek mi? 2. el araba almak için doğru zaman mı?

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?

Sıfır araçların üretiminde çip krizi nedeniyle başlayan aksamayla birlikte gözler ikinci. el piyasasına çevrildi. 2020’de yaşanan yüksek fiyat artışlarından sonra, 2021’e daha sakin başlayan 2. elde satışların tekrar artacağı ve fiyatların da tekrar yükseleceği öngörülüyor.

İkinci el firması Vavacars yetkilileri 2.el araç almayı planlayanları çabuk olmaları konusunda uyarıyor. Piyasa koşulları henüz fazla reaksiyon göstermeden uygun koşullarda araba sahibi olmak için son günlerden geçtiğimizi belirten yetkililer orta ve üst segment araç piyasasının da hareketlenmeye başladığına dikkat çekiyorlar.