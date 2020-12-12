İkinci el araba fiyatları yükselince hileler de arttı!

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı andan bu yana pek çok kişinin tek isteği izole olmak. Bu yüzden de çoğu kişi ulaşımını güvenli olarak sağlamak amacıyla araba satın almak istiyor. Uygun faizli banka kredileri ile birlikte 2020 yılının ortalarından bu yana binlerce kişi ikinci el araç almak için çabalıyor. Sıfır araçların bayilerde olmaması, ikinci el piyasasında yaşanan artış ile birlikte pek çok kişi bu kararını ertelemek durumunda kaldı. Spot piyasada ve ikinci el piyasasında araç satışları devam ederken, ikinci elde dolandırıcılık yöntemleri de kullanılmaya başlandı. İkinci el arabalarda, kilometre düşürme, motor değişimi, parça birleştirme gibi pek çok yöntem kullanılırken; bir aracın iki araçtan birleştirilmesine varana kadar pek çok hile pes dedirtiyor. İkinci elde yapılan hileler ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında Ozan Ayözger bilgi verdi. İşte ikinci el araç satışında kullanılan o hileler ve dikkat edilmesi gerekenler...

Koronavirüsün ortaya çıktığı zamandan bu yanan pek çok kişinin tek isteği süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek. Bu yüzden de pek çok kişi virüsten uzaklaşmak ve kendini korumak için bazı önlemler alıyor. Bunların başında da öncelikli olarak toplu taşımadan uzak kalmak geliyor. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıktığı ilk andan bu yana pek çok kişi araba satın aldı. Talebin artmasıyla birlikte de ikinci el araç piyasası da hareketlendi. Piyasadaki artış dolandırıcıların da iştahını kabarttı. İkinci el arabalarda akla hayale gelmeyecek türlü oyunlar da devreye girdi. Pek çok kişi ikinci el mağduriyeti yaşıyor. Öyle ki, kilometre düşürme başta olmak üzere dolandırıcılar, motor değişimi, parça birleştirme gibi pek çok yöntemin yanı sıra bir aracın iki araçtan birleştirilmesine varana kadar akıllara durgunluk veren yöntemlere başvuruyor. Peki, İkinci el arabalarda hangi hilelere rastlanıyor? Araba alırken nelere dikkat edilmeli? İşte ikinci elde yapılan hileler ve dolandırıcılık yöntemleri...

YETERLİLİK BELGESİ OLANLARI TERCİH EDİN!

Binlerce kişi, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarına başvuruyor. Alıcılar yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan hizmet almaları öneriliyor. Araç Expertiz Uzmanı Ozan Ayözger satın alma süreciyle ilgili önemli konular hakkında bilgi verdi.

Ayözger, "Araç alım ve satımlarında herkes aracın mevcut durumu hakkında şeffaf bilgiye sahip olmak ister. Aracın değerinde satılması veya satın alınmasının en önemli unsuru olan bu bilgi ancak güvenilir bir ekspertiz sayesinde elde edilir. Bu sebeple son yıllarda ekspertiz konusunda uzmanlaşan bağımsız ve tarafsız oto ekspertiz şirketlerinin raporları hem alıcıların hem de satıcıların kendilerini güvence altına almalarına fayda sağlamaktadır" dedi.

HASAR GEÇMİŞLERİNE MUTLAKA BAKIN!

İkinci el araçlarda en çok hangi dolandırıcılık vakaları ile karşılaşıyorsunuz?

Dolandırıcılık yerine, eksik veya hatalı bilgi verilmesi sonucunda sorun yaşayarak şubelerimize gelen araç alıcılarıyla fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum genelde araçların hasar geçmişleri ile alakalı oluyor. Örnek verecek olursak; boyasız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç parçada boya çıkma durumu veya satıcı tarafından boyalı olarak bildirilen parçaların değişmiş olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Özetleyecek olursak; araca talip olan kişiye araç sahibi tarafından verilen bilgilerle, bizim kontrollerimiz sırasındaki tespitlerimiz arasında büyük farklar oluşabiliyor.

EN ÖLÜMCÜL HİLE!

Araçların geçmişte airbag açtığı nasıl anlaşılabilir? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekspertiz şirketi bu kontrolü gerçekleştirebiliyor mu?

Araçların karıştığı ciddi kazalarda airbagler açılıp emniyet kemerleri aktif gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir onarım servisi tarafından orijinal yedek parçalar ile onarıldığında herhangi bir problem yaşanmıyor. Parçalar eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde burada hangi parçaların değiştiği görülebiliyor. Fakat bu parçaların değiştirilmeyip onarım yoluna gidilmesi durumunda tespit biraz daha zorlaşıyor. Ön torpido ve direksiyon bölümü çok titizlikle incelendiğinde onarımların tespiti kısmen de olsa mümkün oluyor. Ekspertiz süreçlerinde sökme takma işlemi yapmadan, son teknoloji cihazlarla operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Airbag kontrolünün sökme takma işlemi yapmadan tamamlanması mümkün olmuyor. Bu konuda yetkili servisler dışında yapılacak en küçük yanlış müdahalenin ölümcül sonuçlara neden olacağını bilmemiz sebebiyle OBD taraması esnasında ve görsel kontrollerimizde şüphe edilen bir bulguya rastlamamız durumunda müşterilerimize bilgi vererek yetkili servis kontrolü yapılmasını öneriyoruz.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA PES DEDİRTEN HİLELER!

Bir aracın iki araçtan birleştirildiğinden nasıl şüphelenebiliriz?

Hasarlı araçların onarım süreçleri ve yüksek onarım maliyetleri sebebiyle başvurulan bu yöntemle birleştirilen araçlarla son dönemde şubelerimizde sıklıkla karşılaşıyoruz. Ekspertiz süreçlerimizde bulunan araç iç direklerinin, marşbiyellerinin ve alt taban sacının kontrolü esnasında araca uygulanan işlemi rahatlıkla tespit edebiliyoruz.

En sık karşılaştığınız vakaları paylaşır mısınız?

İkinci el araç satış değerini doğrudan etkileyen boyanan veya değişen parça konusunun bertaraf edilmesi amacıyla, kaza yapan araca aynı renkte çıkma parçaların takılarak alıcıya orijinal iddiasıyla satılmaya çalışılması en sık karşılaştığımız vakaların başında yer almaktadır.

KİLOMETRE EN SIK YAPILAN HİLE!

Ekspertizlerde en çok rastlanan hileler nelerdir?

Km düşürme maalesef hala en çok başvurulan yöntemlerin başında yer alıyor. Ekspertiz esnasında tespit edilemeyeceği düşünülerek, ekspertiz öncesinde araca katkı yapılarak motor arızalarının gizlenmeye çalışması ve ciddi soruna sebep olabilecek durumların küçük onarımlar yapılarak aracın satılmaya çalışılması da karşılaştığımız diğer önemli konular olarak öne çıkıyor.

Vatandaşların nelere dikkat etmesi lazım?

Ekspertiz hizmeti alacakları merkezin kurumsal, güvenilir ve TS 13805 hizmet yeri yeterlilik belgesi olan bir işletme olmasına özen göstermelerini tavsiye ediyorum.

'FİRMALAR EXPERTİZ RAPORLARININ ARKASINDA DURMALI'

Bu gibi hilelerin ekspertizden kaçma ihtimali var mıdır?

İnsan faktörünün olduğu her konu gibi bu da olasılıklar arasındadır. Aksamalar, hatalar yaşanabilir ancak önemli olan ekspertiz firmalarının sağlanan hizmet sonrası, müşterilerin geri dönüşlerine önem vererek ekspertiz raporlarının arkasında durmasıdır. Tüketicinin mağdur edilmemesi gerektiğini, menfi geri bildirimleri hassasiyetle değerlendirip olası mağduriyetlerde firmaların sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE GİDİN!

Garantili ekspertizlerde sonradan çıkan sorunlar için vatandaşlar hangi yolu izlemeli?

Ekspertiz hizmeti aracın mevcut durumunun tespitini içerir ve anlık sonuçlar ortaya koyar. Ekspertiz esnasında bulunmayan ve sonradan ortaya çıkan arızalar için ekspertiz firmaları garanti veremez. Ekspertiz esnasında tespit edilemeyen ve araçta mevcut olan arıza ve hasarlar konusunda tüketicilerin karşılarında muhatap bulabilmeleri gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Konu hakkında detaylı inceleme yapıp ekspertiz merkezi kaynaklı bir mağduriyetin tespit edilmesi halinde bunun yükümlülüklerinin ekspertiz merkezi tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüketicilerin mağduriyetlerinin devam etmesi halinde tüketici mahkeme heyetlerine başvurmalarını önerebilirim.