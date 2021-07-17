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İkinci el araba fiyatları yerinde durmuyor! Zam geldi... 150 bin lira...
İkinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar yerinde durmuyor. Her geçen gün ikinci el araba fiyatları yükseliyor. Vatandaşların yanında bu durumdan araba galericileri de rahatsız oluyor. Galericiler uygun fiyata araba bulamadıklarından şikayet ediyor. Galericiler araba fiyatlarının düşüp düşmeyeceğiyle de açıklama yaparak, "İkinci el arabada artık fiyatlar düşmez." ifadelerini kullandı.
İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Fiyatların düşmeyeceği ifade edildi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda" dedi.