İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Bakanlık'tan yeni düzenleme!

Corona virüs nedeniyle insanların izole olma çabası ve kamu bankalarının vatandaşa sunduğu kredi olanakları pek çok kişiyi araç almaya yönlendirdi. Kredi paketleriyle birlikte araç piyasası hareketlendi ve ikinci el araç ticareti hız kazandı. İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, fahiş fiyatlar her geçen gün daha da artıyor. Araç almak isteyenler dudak uçuklatan fiyatlarla karşılaşıyor. İkinci el araba piyasası ile ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte ikinci el araba fiyatları ile ilgili düzenleme...

Coronavirüs salgını ile birlikte dünya çapında yaşanan ekonomik gerileme ve buna ek olarak toplu taşıma kullanmayan insanların toplumdan izole olma çabası, ikinci el otomobil fiyatlarında önlenemez bir yükselişe neden oldu. Kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleri sonrası piyasa hareketlendi ve ikinci el araç ticaretinin hız kazandı.

Geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, fahiş fiyatlar her geçen gün daha da artıyor. Fiyatlarıyla dudak uçuklatan araçlar ve buna bir de satıcıların fahiş fiyat uygulaması da eklenince fiyatlar aldı başını gitti. Araç almak isteyenlerin aklında tek bir soru var: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Bununla ilgili Bakanlık yeni bir düzenleme hazırlığında. Satıcıların fahiş fiyat uygulaması, piyasada da önlenemez bir yükselişe neden olunca Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK'TAN İKİNCİ EL TİCARETİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME!

Bakanlık, ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre, 2. el araçların satışında yetki belgesi şartı getiriliyor.

Ayrıca yeni düzenlemeye göre; otomobil satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak.

İnternet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması gerekecek.

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz raporu, satışın yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınacak.

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen işletmeler, uyarıya rağmen yine aykırı rapor hazırlarlarsa yeterlilik belgeleri TSE tarafından iptal edilecek.

Bu işletmelere, 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek. Araç alım satımı için iş yapan işletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması gerektiği de eklendi.

PAZARLAMA VE SATIŞ PERSONELİ İÇİN DE ŞARTLAR GELİYOR!

İkinci el araç alım satımı yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller dışında, belgesi olmayan kişileri pazarlama ve satış personeli olarak çalıştıramayacak.

İşletmelerin yükümlülükleri arasına, ticari faaliyet sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranılması, hukuka aykırı davranışlarda bulunulmaması, alım-satımı etkileyecek bilgilerin gizlenmemesi ve kişilerin etik olmayan uygulamalara teşvik edilmemesi de eklendi.

OTOMOBİL SATIŞINDA İŞLETMELERE YÜKÜMLÜLÜKLER GELİYOR!

Ayrıca yol ve kaldırım gibi ortak kullanım alanlarının taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması da işletmelerin bir diğer yükümlülüğü olacak.

Fiyat oyununa ilişkin sektör temsilcileri kayıt dışı satışlara dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri dolandırıcıların internette araçları piyasa değerinin altında göstererek, gerçekte olmayan araçların ilanını verdikleri belirtiyor.

Uzmanlar da internet sitelerinde ne olduğu belli olmayan kişilerin verdiği ilanlara itibar etmemeleri konusunda alıcıları uyarıyor.

Bakanlığın yaptığı düzenleme ile sektöre bir standart getirilecek. İkinci el araç ticareti yetki belgesi ile önemli ölçüde kayıt dışılığın önüne geçilecek. Sektöre standart gelecek ve denetlenecek.