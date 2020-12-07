İkinci el araba fiyatları düştü mü? Uzmanından ikinci el araba fiyatları değerlendirmesi!

Koronavirüs nedeniyle, ikinci el araba fiyatlarının düşeceğine yönelik beklentiler alımların ertelenmesine yol açmıştı. Vatandaşlar da temmuz ayında zirveyi gören ikinci el araba piyasasındaki yükseliş sonrası araba hayallerine bir süre ara vermişti. Hızlı yükseliş, ikinci el otomobil ve sıfır otomobilde alım satım yaparak kazanç elde etme noktasında pek çok kişinin bu süreci değerlendirmesine neden oldu. Bu süreçte, piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken krizi fırsata çevirmek isteyen ikinci el araç sahipleri de araçlarını yüksek fiyatlardan satışa çıkardı. İzole olmak ve bireysel araç ile ulaşımını sağlamak gibi kaygılar da işin içine girince araba almak isteyenler yüksek araç fiyatları karşısında çıkmaza girdi. Araç fiyatlarında görülen önlenemez artış sonrası fiyatların ne zaman düşeceği araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilirken, sektör temsilcileri ise araç fiyatlarının düşeceği tarih olarak 2021'i işaret ediyordu.

Aralık ayı ile birlikte son verilere göre, ikinci el araç piyasasında hareketlilik söz konusu. Araç piyasasındaki bu hareketlilik araba hayali kuranları ise umutlandırdı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Araç satış sitesi yöneticisi Naim Çetintürk'ün ikinci el araba fiyatları ve otomobil piyasası ile ilgili NTV 'ye yaptığı değerlendirmede ikinci el araç satışı ile ilgili genel anlamda bir düşüş eğiliminden bahsedilebileceğini ifade etti.

Çetintürk, 2. el araba fiyatlarında temmuz ayına göre yüzde 40 oranında bir düşüş görüldüğünü belirterek "Satıcılar, araç fiyatlarında belirli bir fiyat seviyesi görüldüğü için bunun altında satımaya pek yanaşmıyor. Dolayısıyla şu an bir bekleme durumu var. Bunun da fiyatlara yansıdığını açıkça görüyoruz. 2 el satış tarafında yaklaşık olarak geçtiğimiz temmuz ayında ciddi bir seviyeyi görmüştü. O dönemdeki 2. el satışlarına bakınca rakamlarda yüzde 40-45'lik bir düşüş var. Bunun fiyatlara yansıması nasıl oldu diye baktığımızda satış sitesindeki rakamları incelediğimizde ilanların yüzde 40'ın düşüş var. Sıfır araçlardaki fiyat düşüşü kadar 2. elde fiyat düşüşü olmadığını söyleyebiliriz. Genel anlamda bir düşme eğiliminden bahsedebiliriz." dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Çetintürk, ikinci el araba fiyatlamalarında bireysel alıcı ve satıcılarının etkili olduğunu vurgulayarak sıfır araçların alınıp ikinci el olarak satışa sunulduğu spot piyasasının da fiyatlarda tetikleyici olduğuna dikkat çekti. Naim Çetintürk, ikinci el piyasası ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir aracın ikinci ele düşme yani sıfır araçların satın alındığı yılda ikinci ele dönüşmesi oranlarına baktığımızda geçen yıl yüzde 8,5 - 9'luk orandan bahsedebiliyorduk. 100 araç 2019 yılında piyasaya çıktıysa 8 veya 9 tanesinin aynı yıl içerisinde satıldığını görmüştük. Bu oranın eylül ayında yüzde 22 ve ekim ayında da yüzde 25 olduğunu görüyoruz. Bugün neredeyse 2020 yılında satılmış araçların 1/4'ü daha bir yılı doldurmadan ikinci el olarak satılmış durumda. Bu anlamda baktığımızda özellikle fiyatlardaki artış trendi, bir çok kişinin ikinci el otomobil hatta sıfır otomobilde bir alım satım yaparak kazanç elde etme noktasında ticari emtia olarak değerlendirilmesine sağlamış gözüküyor. Fiyat faktörünün de burada önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bireysel alıcı ve satıcıların da fiyatları belirlemede bir unsur olduğunu söylememiz gerek. Sadece sıfır aracı alıp spot dediğimiz aracı kullanmada mağazada satmaya çalışan işletmelerden de bahsetmek gerekir ama genel olarak fiyatları belirleyen aslında alıcıların ve satıcıların beklentileri. Burada önemli olan ister bireysel olsun ister kurumsal olsun sıfır araçların alınıp tekrar ikinci el olarak piyasaya sunuluyor olması, fiyatı tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda baktığımızda önümüzdeki süreçte gerek ekonomi ile ilgili gelişmelerin gerekse pandemi süreci ile birlikte diğer fiyatların mesela altın fiyatlarının nasıl seyredeceği ve sıfır araç fiyatlarına bunun nasıl yansıyacağı, sonrasında bu bir kaç aylık süreçte bu değişimlerin kalıcı mı olacağını, piyasanın bu fiyatları kabul mü edeceğini ve beklentileri göreceğimizi düşünüyorum. Şu an için fiyatların düşeceğine ilişkin olumlu bir havadan bahsetmek mümkün."