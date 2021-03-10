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İkinci el araba fiyatları düştü, açıklama geldi! Yüzde...
İkinci el araba fiyatları ile ilgili rapor çıktı, açıklama geldi. İkinci el araç fiyatları düştü, bununla birlikte satışlarda da artış meydana geldi. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi. İşte ikinci el pazarı ile ilgili tüm bilgiler...