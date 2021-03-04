İkinci el araba almak isteyenlere çağrı! Tam zamanı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil fiyatları ve piyasadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın Erkoç, corona virüs salgını ve normalleşme adımlarına da dikkat çekerek, "Araç almak isteyenlere kesinlikle şu anda araç almalarını tavsiye ederiz." dedi. Erkoç, otomobil alım-satımında gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları uyardı.

İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik beklentisi Bahar mevsimine girilmesiyle birlikte yükseldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil piyasasındaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydın Erkoç, "Önümüzde Bahar ve yaz ayı var. Otomobil almayı düşünenlere bir an evvel almalarını tavsiye ederiz." dedi.

ARAÇ ALIRKEN BUNA DİKKAT!

Aykın Erkoç, vatandaşlara araç-alım satımıyla ilgili de uyarılarda bulundu. Erkoç, otomobillerin kurumsal ve tanıdık yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var." ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTELERİNDEKİ YANILTICI İLANLARA KARŞI UYARI

Erkoç, internet sitelerine verilen yanıltıcı ilanlara değinerek, "Kapora hırsızlığı, dolandırıcılığı yapanlar var. Araçları normal fiyatlarının altında gösterip insanları cazip hale getirip, aracı ucuzmuş gibi satmak istiyorlar. Buradan da kapora dolandırıcılığı yapıyorlar." diye konuştu.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇLAR SATILIYOR

Erkoç, "Ağır hasarlı, pert kayıtlı araçları sağlam diye satıyorlar. Kilometresi düşürülmüş araçlar satılıyor. Bunun için kurumsal yerlerden, otomobil ticaret merkezlerinden kayıtlı esnaf ve galericilerden araç alınırsa bu konuda bir sıkıntı yaşandığında yardımcı oluruz." sözlerini kullandı. (Sabah)