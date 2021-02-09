İkinci el araba alanlar bu tuzağa düşüyor

İkinci el araba almak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşüyor. İkinci el araç alırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bazı galericilerin araçtan daha fazla para kazanmak için kullandığı taktikler var. Bazı kişiler, kendi araçlarını daha iyi fiyatlara satmak için hileli araç ilanlarıyla müşterileri kandırıyorlar.

2. el araç alırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bazı galericilerin araçtan daha fazla para kazanmak için kullandığı taktikler var. Peki, o taktikler neler?

'O ARAÇ SATILDI' YALANI

CNN TÜRK'e konuşan oto galerici Ceyhun Şentürk, "O taktiklerden ilkinde bir aracın piyasa değerinin çok altına ilan veriliyor. Ardından müşteri galeri sahibiyle iletişime geçiyor. Satıcının yanına gittiğinde de bu sefer satıcı diyor ki 'Beyefendi o araç satıldı. İşte size şu araba yı teklif edebiliriz, bu arabayı teklif edebiliriz.' deyip farklı segment araçlara yönlendirmeye çalışıyor. Kandırma yöntemine gidiyorlar.

"ARAÇ ALACAĞINIZ FİRMAYA KADAR ARAŞTIRIN"

Bir diğer yöntem ise 250 lira bandında ilan girip arabanın normal rayiç değeri 210-220 lira bandındayken 230-235 bin lira arabayı satmaya çalışıyorlar. Müşteri onu bilmediği için 'A tamam ben bunu alayım.' diyor. Ama aldığı araba da normal şartlarda 200 bin lira bandında bir araba. Alacakları arabayı iyi araştırıp, alacakları firmaya kadar araştırsınlar. Araştırmadan bu işe girmesinler. Çünkü mağduriyetler ortaya çıkabiliyor" dedi.