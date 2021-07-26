İkinci el araba alacaklar dikkat! Sadece 20 TL...

Uyarılara ve önlemlere rağmen mağduriyetlerin önüne maalesef geçilemiyor. Kaporasını kaptıran, parasını havale ettikten veya elden verdikten sonra aracı devralamayan, sahte dekonta güvenip aracını devreden ve bu yüzden on binlerce lira zarara uğrayanlar var. Ancak tüm bu riskleri ortadan kaldıran, Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020’de ‘Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi’ devreye alınmıştı.

HER ADIMDA BİLGİLENDİRİYOR

Uygulamayla vatandaşların nakiti taşıması esnasında parasının çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor. Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde yapılıyor. Uygulama kapsamında yine alım-satım işleminin her aşamasında alıcı ile satıcı SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Bu avantajına rağmen Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sistemden şu ana kadar sadece 4 bin 328 işlem yapılmış.

MOBİL BANKACILIKLA YAPILABİLİYOR

Güvenli Ödeme Sistemi (bankalarda Güvenli Araç Alım Satım Sistemi olarak da geçiyor) tüm noterliklerde uygulanıyor. Ya çok bilinmiyor ya da notere gitmeden önce sisteme entegre olan bankadan başvuru yapmak zahmetli bir işlem gibi görülüyor. Mobil bankacılık sistemi üzerinden de ‘ödemeler’ menüsü altında hızlıca yapılabilecek bu işlem sayesinde ikinci el araç satışında olası sahteciliklerin önüne geçiliyor. İşlem kabul eden bazı bankalarda müşteri olmak bile gerekmiyor.