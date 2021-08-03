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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenen olmadı! Fiyatlar...
Koronavirüs salgınına rağmen geçen yıl pazarda yüzde 18,9 oranında artış yaşanmıştı. Yeni yıl itibarıyla ise sektör durağan bir sürece girdi. Araç temininde problem yaşandı. İkinci el fiyatları fırladı. Belirsizlik nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçlarını erteledi. Normalleşme ile canlanma bekleniyordu ama olmadı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründe 2021 yılının ilk yarısını değerlendirdi.
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen pazarın bir önceki seneye kıyasla yüzde 18,9 oranında artış yaşadığını hatırlatarak, 2021 yılının ilk ayından itibaren sektörün durağan bir sürece girdiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti: