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İkinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan ekspertiz raporunu öder
Pandemi sürecinde birçok kişi toplu taşıma kullanmak istemediği araç sahibi olmak istedi. Kredi faizlerinin de düşmesiyle otomobil piyasası hareketlendi. Özellikle ikinci el araç bulmak zorlaştı. İkinci el araçlarda 1 Eylül itibarı ile yeni bir dönem başlayacak. Yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. olan yetki belgesi zorunluluğu ekspertiz raporlarında da değişikliğe neden oluyor. TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ikinci el araç satışı yapan işletmelerin, satış tarihinden önce üç gün içinde ekspertiz raporu almasının zorunlu olacağını belirterek, "Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik 15 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda.