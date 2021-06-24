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İkinci el araba alacak herkes için geçerli! Bunu görürseniz iki kere düşünün...
İkinci el araba alacak herkes için geçerli. Araç alırken herkes detaylı bir araştırmaya giriyor. En uygun fiyatlar hangisi, hangi modeli almalıyım, araçların kilometre hasar durumu ne sıklıkla bakılanlar arasında. İkinci el araba satışı internette de yoğun olarak gerçekleşiyor. Ancak internet ilanlarındaki bu açıklamaları görürseniz yeniden düşünmenizde fayda var...