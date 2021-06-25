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İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış 7 bomba etkisiz hale getirildi

AA |  25 Haziran 2021 Cuma - 1:15 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 1:15

Almanya’nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 7 bomba imha edildi.


Almanya’nın Köln kentinde Rondorf bölgesinde inşaat çalışması esnasında bulunan Amerikan yapımı 4 adet 250 kilogramlık ve 3 tane de 50 kilogramlık olmak üzere 7 uçak bombası uzman ekiplerce kontrollü şekilde patlatıldı.
 
İmha çalışmaları sırasında tehlikeli bölgenin 500 metre çevresinde oturan binlerce kişi ev ve işyerlerinden tahliye edildi. Bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.
 
Bombalar etkisiz hale getiriliyor
 
İnşaat çalışmasında bulunan 7 bombanın sorunsuz şekilde etkisiz hale getirildiği açıklandı.
 
Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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Almanya Köln İkinci Dünya Savaşı
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