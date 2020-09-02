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İkinci dalga kapıda! Dünyayı yeniden panik sardı...
Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 25 milyon 644 bini, toplam can kaybı ise 854 bini geçmiş durumda. Aşı çalışmalarının henüz sonuca ulaşmaması, okulların açılmaya başlaması ve giderek artan vaka sayıları nedeniyle pek çok ülke ikinci dalga korkusu yaşıyor.
Fransa’da yeni corona virüs vakaları ağustos ayında yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 281.025’e çıktı. Ağustos ayında kaydedilen günlük ortalama 3.003 olan vaka artışı, temmuzda kaydedilen günlük ortalama 747 vaka sayısının neredeyse dört katı.