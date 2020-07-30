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İkinci dalga endişesi! 'Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın'

30 Temmuz 2020 Perşembe - 8:41 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 8:47

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişeye yol açtı. Sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı.


Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  vakalarının artması endişeye yol açtı. 
 
Kovid-19'un kontrol altında olduğu düşünülürken özellikle tatil  yörelerinden dönenlerde virüs tespit edilmesi Avrupa ülkelerini önlemler almaya  itiyor.
 
Birçok ülke kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirirken  havalimanlarında zorunlu test uygulamasına geçiliyor.
 
 İspanya 
 
İspanya'da son birkaç haftadır artan yeni vakalar ikinci dalga  endişesini beraberinde getirirken bazı bölgelerde tekrar sosyal hayatı  sınırlayıcı kararlar alındı. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda,  Norveç vatandaşlarına "İspanya'ya seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulundu İngiltere  buna ilave olarak İspanya'dan gelenler için 14 günlük karantina uygulaması  başlattı.
 
Ülkede günlük yeni vaka artışları 1000 civarlarında olurken, Aragon  ve Katalonya'da bazı küçük yerleşim yerlerinde karantina kararları alındı. OHAL  döneminde olduğu gibi halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.
 
Uzmanlar yeni vakalardaki artışın temel nedenlerini, Fas gibi başka  ülkelerden ya da İspanya içindeki farklı bölgelerden gelen mevsimlik tarım  işçileri, disko gibi eğlence yerlerindeki kalabalıklar ile maske takma ve sosyal  mesafe kurallarına yeteri kadar uyulmaması olarak gösteriyor. 
 
Katalonya özerk hükümeti, yeni vakaların özellikle gençlerde daha  yaygın çıkmasından dolayı eğlence merkezlerini kapatma ve 10'dan fazla kişinin  toplanmasına yasak getirme kararı aldı. Plajlarına kameralar yerleştiren  Barselona belediyesi de plajlardaki doluluk sınırını yüzde 60'a kadar indirdi.
 
Salgının başlarında en fazla ölü ve vaka sayısının görüldüğü Madrid,  son dönemlerde yine artmaya başlayan vakalardan dolayı ek tedbirler alacağını  açıkladı. Son bir haftada vaka sayısının yüzde 400'ün üzerinde arttığı Madrid'de  özerk yönetim, maske kullanımının açık ve kapalı tüm kamusal alanlarda yeniden  zorunlu olacağını, eğlence merkezlerinin doluluk oranlarının da düşürüleceğini  duyurdu.
 
Madrid özerk hükümeti ayrıca kişilerin Kovid-19 test sonuçlarını,  sağlık bilgilerini, ev ve iş yeri adreslerini içeren bilgilerin olduğu bir  "Kovid-19 kartı" çıkarmayı planladığını açıkladı.
 
 İspanya'da son verilere göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 436  olurken, toplam vaka sayısı da 280 bin 610 olarak verildi.
 
 Fransa
 
Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, Kovid-19  tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından son günlerde günlük vaka sayıları artışa  geçti.
 
Sonbaharda ikinci dalga gelmesinden endişe edilen Fransa'da 300 ila  600'lerde seyreden günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana bini geçti.
 
Ülkede 20 Temmuz itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu  hale geldi.
 
Bununla beraber Fransa, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya  gelecek yolcuların havalimanlarında Kovid-19 testi yapmasının zorunlu hale  getirdi. Bu uygulama 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.
 
Ülkenin birçok kentinde de belediyelerin kararıyla açık hava  pazarlarında maske kullanımı zorunlu kılındı.
 
 Avusturya
 
Avusturya da artan vaka sayısı nedeniyle yer yer Kovid-19 tedbirlerine  dönme kararı aldı.
 
Avusturya’da son günlerde günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle  market, postane ve banka gibi kapalı alanlarda maske kullanımı yeniden zorunlu  kılındı.
 
Riskli bölge ilan edilen ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi  yaptırılması zorunlu hale getirildi.
 
Ülkede vaka sayısı 20 bin 677’e, virüs nedenli ölü sayısı 713’e  ulaştı.
 
Belçika
 
Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin  ardından, ülkede ikinci dalga başladığına yönelik tartışmalar hız kazandı.
 
 Ülke genelinde vakalarda günlük artış ortalaması 300’ü geçerken,  Belçika’da Kovid-19 vaka sayısı 66 bin 662'ye yükseldi.
 
Nüfus oranına göre en fazla kayıp veren ülkeler arasında yer alan  Belçika’da hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 833’e ulaştı.
 
Belçika’da geçen aylarda vaka sayılarının düşmesinin ardından kademeli  olarak tedbirleri gevşeten hükümet, tekrar alarma geçti.
 
Özellikle bölgesel artışların gözlemlendiği ülkede, belediye  başkanlarına Kovid-19’la mücadele için özel yetkiler verildi. Bu çerçevede,  Belçika’da en fazla vaka artışının gözlemlendiği Flaman kenti Anvers, gece sokağa  çıkma yasağı gibi katı önlemler uygulamaya başladı.
 
Ülke genelinde sosyal çevre tekrar daraltılırken, zorunlu maske  kullanımı alanı genişletildi.
 
 Kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava  toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilirken, bu tür toplantılarda  maske takılması zorunlu kılındı.
 
Evden çalışma uygulamasının devamı "kuvvetle" önerilirken, yardıma  ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş  yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi yeni tedbirler getirildi.
 
Kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta  adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması da yeni alınan  kararlar arasında yer aldı.
 
 Almanya
 
Haziran ve temmuz başında günlük 200 ile 500 arasında seyreden yeni  vaka sayıları geçen haftadan beri günlük 600 ila 800 arasında seyretmeye başladı.   
 
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve  hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada,  son haftalarda vaka sayılarının artışının bazı yerel bölgelerle sınırlı  kalmadığını, ülke genelinde vaka sayılarının yükseldiği uyarısında bulunuldu.
 
İnsanların dikkatsiz davrandıkları ifade edilen açıklamada,  eğlencelerde ve iş yerleri gibi insanların yoğun bir şekilde bir araya geldiği  yerlerde yeni vakaların ortaya çıktığı belirtildi.
 
RKI, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve eyalet yönetimlerinin  belirlediği yerlerde maske takılması istendi.
 
Eyaletler, Kovid-19'la mücadele kapsamında mağazalarda ve toplu taşıma  araçlarında maske takılmasını zorunlu kılıyor.  
 
Alman hükümetinin belirlediği ve 130 ülkeyi kapsayan risk  bölgelerinden dönenler negatif Kovid-19 testi bulundurmadıkları takdirde 14  günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.
 
 “İkinci dalganın” başında bulunup bulunmadığı yönünde tartışmalar  yapılan Almanya’da, risk bölgelerinden dönen tatilcilerin gelecek haftadan  itibaren Kovid-19 testi yaptırmaları zorunlu hale getirilecek. Bunun için  havalimanlarında test merkezleri kuruldu.
 
Et fabrikalarında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla da federal  hükümet bu şirketlerde taşeron işçilerin çalıştırılmaması, çalışma saatlerinin  elektronik olarak kaydedilmesi, işlerin konakladığı yerlerle ilgi belirli  şartların getirilmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapmayı planlıyor. 
 
  
 

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