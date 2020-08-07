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İki yıldız oyuncu Kanal D'de!

07 Ağustos 2020 Cuma - 11:14 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 11:14

Cansu Dere ve Caner Cindoruk, yeni sezonda iddialı bir dizi ile ekrana gelecek.


Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaşacağı dizi, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Dere ve Cindoruk dizide evli bir çifti canlandıracak. Hazırlıklarına hızla devam edilen dizi, sezonun en ses getiren yapımlarından olacak.
 

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Cansu Dere Caner Cindoruk Kanal D
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