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İki yıldır yaşlı komşusuyla ilişki yaşayan kadın detayları anlattı!
Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat, eşinin komşuları olan ve ondan 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtığını düşünüyordu. Esra Erol, Esra Karakuş'un izini sürüp onu buldu ve canlı yayına çıkan Esra her şeyi itiraf etmişti. Olayla ilgili yeni gelişme dün aksam yaşandı. Kendisinden 28 yaş küçük komşusunun karısıyla yasak aşk yaşayan ve hamile bırakan Cengiz K.'nın canlı yayında anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" dedi.