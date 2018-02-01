İki ülke arasında gerginlik!

Poroşenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, senatonun kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, tarihi gerçeklerin samimi görüşme ve diyalog ile ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kabul edilen yasa tasarısının Ukrayna ile Polonya arasındaki stratejik ortaklığa uygun olmadığına dikkati çeken Poroşenko, "Bu kararda yer alan değerlendirmeler tamamen ön yargılıdır ve kesin olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, açıklamasında Polonya'yı objektif olmaya ve diyalog kurmaya çağırdı.

Dün, Polonya Senatosu, tarihte Ukraynalı milliyetçilerin Bandera'nın liderliğinde Polonya halkına karşı yaptığı iddia edilen katliamların inkar edilmesini suç kabul eden bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasa, Ukraynalı milliyetçilerin Bandera öncülüğünde 1925-1950 yıllarındaki şiddet ve terör eylemlerinin propagandasını suç kapsamına alıyor.

Bandera'nın lideri olduğu milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu'nun 2. Dünya Savaşı esnasında Naziler ile iş birliği yaptığı ve Polonya halkını katlettiği iddia ediliyor.