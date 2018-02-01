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İki ülke arasında gerginlik!

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 17:37 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 17:37

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Polonya Senatosunun, geçmişte Ukraynalı milliyetçilerin Stepan Bandera liderliğinde, Polonya halkına karşı yaptığı iddia edilen katliamları suç saymasını öngören tasarıyı onaylamasına tepki gösterdi.


Poroşenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, senatonun  kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, tarihi gerçeklerin samimi görüşme  ve diyalog ile ele alınması gerektiğini vurguladı.
 
Kabul edilen yasa tasarısının Ukrayna ile Polonya arasındaki stratejik  ortaklığa uygun olmadığına dikkati çeken Poroşenko, "Bu kararda yer alan  değerlendirmeler tamamen ön yargılıdır ve kesin olarak kabul edilemez."  ifadelerini kullandı.
 
Poroşenko, açıklamasında Polonya'yı objektif olmaya ve diyalog kurmaya  çağırdı.
 
Dün, Polonya Senatosu, tarihte Ukraynalı milliyetçilerin Bandera'nın  liderliğinde Polonya halkına karşı yaptığı iddia edilen katliamların inkar  edilmesini suç kabul eden bir yasa tasarısını onaylamıştı.
 
Yasa, Ukraynalı milliyetçilerin Bandera öncülüğünde 1925-1950  yıllarındaki şiddet ve terör eylemlerinin propagandasını suç kapsamına alıyor.
 
Bandera'nın lideri olduğu milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu'nun 2. Dünya  Savaşı esnasında Naziler ile iş birliği yaptığı ve Polonya halkını katlettiği  iddia ediliyor.
 
  

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