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İki terörist gözaltına alındı

AA |  06 Mart 2018 Salı - 13:37 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 13:37

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan iki terörist gözaltına alındı.


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, yurt içi olaylara  ilişkin bilgilendirme yapıldı.
 
Buna göre, Lice'de bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri,  meskun mahal aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir teröristi silahsız  yakaladı.
 
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise yasa dışı yollardan sınırı geçmeye  çalışan PKK/PYD-YPG mensubu iki terörist de silahsız gözaltına alındı.
 
Güvenlik güçlerinin Şırnak'ın Uludere ilçesindeki arazi aramasında bir  el yapımı patlayıcı imha edildi.
 
Yasa dışı sınır geçişleri
 
Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından  Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 930 kişi yakalandı.
 
Güvenlik güçlerince, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi  teşebbüsünde bulunan 56, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 57 kişi  gözaltına alındı, müdahaleler sırasında 2 bin 210 paket sigara ele geçirildi.

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