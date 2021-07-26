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İki terörist etkisiz hale getirildi

AA |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 13:33

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, *2* bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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