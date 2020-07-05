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İki terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 14:08 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 14:11

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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MSB Barış Pınarı terörist
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