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İki sevgili tartıştı sonrasında olanlar oldu!

DHA |  01 Kasım 2020 Pazar - 0:11 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 0:11

Kayseri'de, birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sevgililer, birbirlerini ellerinden yaraladı.


Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan sevgililer Seher K. ile Uğur B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Seher K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırmak istedi. Uğur B. ise bıçağı tutmak isterken elinden yaralandı. Kavgada Seher K. da bıçakla elinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan sevgililerden Seher K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Uğur B. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri sevgili kavga
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