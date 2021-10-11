11 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 1.31 EURO 10,4130 0.29
USD 8,9720 0.04 ALTIN 507,210 0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

İki otomobile balık istifi doldurulan 29 kaçak göçmen yakalandı

DHA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 18:18 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 18:18

Bitlis'te, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.


İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramada, iki otomobilin içi ve bagaj kısmına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 sürücünün jandarmadaki sorguları sürüyor.

ETİKETLER

bitlis jandarma yol kontrol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.