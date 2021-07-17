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İki maaş birden alabilirsiniz! SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul milyonları ilgilendiriyor
Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Tek tek açıklandı. Detaylar belli oldu. SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul hepsini kapsıyor. Sosyal devlet kapsamında birçok kişiye yardım ya da ek ödeme yapılıyor. Ülkemizde vatandaşların birçok hakkı bulunuyor ancak bazı haklardan faydalanmak için gerekli şartları bilmek gerekiyor. Çok sayıda kişi çift maaş alma hakkı kazanabiliyor. Eğer gerekli şartları taşıyorsanız iki maaş birden alabilirsiniz. İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler...