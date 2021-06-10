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İki kattan fazla arttı! Avrupa ülkelerinde...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 16:59 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 16:59

Avrupa ülkelerinde yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi hizmet ve etkinliklerin arttığı 2020'de organize siber saldırıların sayısının önceki yıla göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.


CNN'in Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansına (ENISA) dayandırdığı  habere göre, kıtada 2020'de kritik sektörleri hedef alan 304 organize siber  saldırı tespit edildi.
 
Saldırılar, 146 saldırının tespit edildiği 2019'a göre iki kattan  fazla arttı.
 
Bilgisayar korsanları, salgın döneminde yaşamsal hizmetleri hedef alan  saldırılarda bulundu. Söz konusu dönemde salgına karşı ön cephede mücadele veren  hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının ağlarına yönelik siber saldırılarda  yüzde 47 artış görüldü.
 
ENISA Bilgi ve Enformasyon Grubu Takım Lideri Apostolos Malatras,  "Salgın, çok sayıda hizmetin çevrim içi verilmesini gerektirdi. Geçiş sürecinin  aciliyeti nedeniyle güvenlik geri plana atıldı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Fidye saldırılarının maliyeti iki kattan fazla arttı
 
Uzmanlar, kötü amaçlı fidye yazılımlarıyla yapılan siber saldırıların  yaygınlaştığına dikkati çekti. İngiliz siber güvenlik firması Sophos'un raporuna göre, kötü amaçlı  fidye yazılımlarıyla yapılan saldırıların şirketlere ve kurumlara maliyeti  2020'de 761 bin dolar civarındayken, bu rakam 2021'in daha ilk 5 ayında yaklaşık  1 milyon 850 bin dolara kadar çıktı.

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