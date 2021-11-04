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İki kadının ilişki oyunu ortaya çıktı! Direkt eve götürdü, sevgilisi...

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 0:05 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 0:05

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çaldığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.


Muradiye mahallesinde bir kişinin başından yaralanmış halde yattığını  gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.
 
Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine  kaldırılan M.B. (63), hastanede doktorların müdahalesinin ardından kendine  geldikten sonra başına gelenleri jandarma ekiplerine anlattı.
 
Bir ay önce tanıştığı kız arkadaşı D.E. ile buluşmak için Manisa'ya  geldiğini, Muradiye mahallesinde bir evde D.E. ve N.E. ile buluştuğunu,  arkadaşlarının ısrarı üzerine meyve aromalı gazlı içecek içtiğini, bir süre sonra  bacaklarının uyuşmaya başladığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.
 
Cüzdanını kontrol eden M.B, yaklaşık 5 bin lirasının yerinde  olmadığını öne sürerek, şikayetçi oldu.
 
Şüpheli kadınların bulunması için çalışma başlatan Muradiye Jandarma  Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kadını adreslerinde gözaltına aldı.
 
Kadınların sorgusunda M.B'yi evde uyku ilacı attıkları içecek ile  uyutup, parasını aldıklarını, daha sonra da sokağa taşıyarak alkolün etkisiyle  sızmış izlenimi vermek için otomobilinin yakınına bıraktıklarını, bu sırada  taşırken başı yere çarptığı için M.B'nin başından yaralandığını söyledikleri  öğrenildi.
 

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Manisa Yunusemre uyku ilacı
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