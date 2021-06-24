İki kadın akademisyenin projelerine 400 bin TL destek

Fakültenin araştırma görevlilerinden Zeynep Nurselin Çolak, "Veteriner yoğun bakım erken uyarı sistemi" (VETEUS) projesini, Ayris Gökçeoğlu da "Veteriner klinik pratikte ön tanı koymak ve teşhisi kolaylaştırmak amacıyla biyokimyasal yaklaşımlı bir mobil uygulama oluşturulması" (VetDiya) projesini OMÜ Samsun Teknopark'ta geliştirdi.

İki kadın girişimcinin, inovatif fikirlerin desteklendiği TÜBİTAK BİGG'e yaptıkları başvuru sonucu projeleri 200'er bin lira desteklenmeye değer bulundu.

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Zeynep Nurselin Çolak, AA muhabirine, Kovid-19'la insanların evde kalma sürelerinin uzamasına bağlı olarak hayvan sahiplenme oranının yükseldiğini, bunun da veterinerlerin hasta sayısını artırdığını söyledi.

Yoğun bakım kabinlerinin hasta hayvanı kontrol etmek için sık sık açılmasının iç ısının ve nemin düşmesine neden olduğunu, geliştirdiği VETEUS projesi sayesinde bunun önüne geçileceğini ve böylece veterinerin iş yükünün azalacağını anlatan Çolak, şöyle devam etti:

"Kabine herhangi bir zarar vermeden, içinde tedavi gören hastamıza sensörler yerleştirerek nabız ve ateş gibi ölçümler kendi istediğimiz sürelerde yapılacak, uygulama sayesinde telefonumuza bildirimler gelecek. Kuvöze konulan hayvanlar zaten hipodermi durumunda, vücut ısıları düşük hastalar. Bu gibi durumlar hastanın komplikasyon riskini artırıyor. Uygulamamıza gelen bildirimler sayesinde en kısa sürede müdahale imkanı sağlayacağız ve hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz."

Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ayris Gökçeoğlu da VetDiya projesiyle, farklı hayvan türlerinin, hormon, gebelik , kanda ve idrarda bulunan kimyasal bileşenler gibi değişken parametrelerinin tek çatı altında yorumlanmasının amaçlandığını aktardı.

Gökçeoğlu, "Veteriner hekimleri ve veteriner fakültesi öğrencilerini muhtemel tanıya yönlendirmeye yönelik biyokimyasal tabanlı bir proje. Değişken parametreleri muhtemel tanıya yönlendirecek şekilde tasarlanacak. Bu sayede hem zamandan hem emekten hem de paradan tasarruf edilmiş olunacak." diye konuştu.

Bigg Samsun Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Elif Esra Aydın ise destek alan Gökçeoğlu ve Çolak'ı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için katma değer yaratacak yenilikçi ve inovatif fikirleriniz varsa Bigg Samsun'a başvuru yapabilirsiniz. Bu dönemde lisans öğrencisi olma en alt sınır olmakla beraber 10 yıllık mezun olma şartı kalkmıştır. Bunun için herhangi bir fakültenin lisans öğrencisi olan yenilikçi ve inovatif fikirlere sahip girişimci adaylarımızı 'biggsamsun.com' adresimizde yer alan başvuru formlarını doldurarak TÜBİTAK'a giden süreçte iş planı eğitimleri ve girişimcilik desteklerimizle bekliyor olacağız."

OMÜ Samsun Teknopark tarafından 2018 yılından bu yana Bigg Samsun Programı ile toplamda 446 iş fikri başvurusu alındığı, uygun bulunan 241 iş fikrine "İş Modeli Oluşturma, İş Planı Hazırlama, Sunum Teknikleri ve Tecrübe Paylaşımı" eğitimleri verildiği bildirildi.