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İki İngiliz perakende devi iflas etti!

20 Kasım 2020 Cuma - 16:55 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 16:55

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti. Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.


Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen  Mill (EWM) Group’tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması  nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.
 
Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4  bin 750 çalışanı bulunuyor.
 
Gruptan yapılan açıklamada, “Son haftalarda Peacocks ve Jaeger  zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler  yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam  eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden  oldu.” ifadelerine yer verildi.
 
Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5  Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve  eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.
 

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İngiltere perakende Jaeger Peacocks
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