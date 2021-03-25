İki ilimizde intihar! Biri 19 diğeri 32 yaşında...

Gaziantep'te, çalıştığı marketin deposunda başına dayadığı tabancayı ateşleyen Ömer Tarık Ç. (19), yaşamına son verdi.
Olay, öğleden sonra Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Tarık Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Tarık Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
KOMŞULAR SİLAH SESİNE KOŞTU
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Çetinli Sokakta bir apartmanda oturan Osman H., saat 17.30 sıralarında evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman H. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.