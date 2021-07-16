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İki ilde art arda başladı! Yangınlar söndürülemiyor
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Farklı illerde art arda başladı, bir türlü söndürülemediler. Akşam saatlerinde kontrol altın alınırken, sabah saatlerinde rüzgarın da etkisi ile yeniden alevlendiler. Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'de Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.