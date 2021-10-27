27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.510 0.08 EURO 11,0250 -0.38
USD 9,4760 -0.62 ALTIN 545,810 -0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

İki grup arasında taşlı sopalı kavga! 5 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 10:11

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde para meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, gece saatlerinde yolda karşılaşınca kavga çıktı. Araçlarından inen yaklaşık 20 kişi, sopa ve taşlarla birbirine saldırdı.
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile sona eren kavgada, İbrahim Y. (28), İshak Y. (33), Halil Y. (37), Vedat Y. (53) ve Emine Y. (52) yaralandı, 3 otomobil de hasar gördü. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
 
d3faf017703332c3625918055f1f91e4.jpg (600×340)
 
Polis, cep telefonu kameraları ile görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
 
e239fd199d7e55f8c1a8fc7eb31e8a60.jpg (600×340)
 
3e3e23e199a139eb8d426f88861ce650.jpg (600×340)

ETİKETLER

Şanlıurfa Haliliye kavga
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.