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İki eltinin kaçtığı yufkacı ilk kez konuştu: Sadece onunla ilişkim var
Esra Erol'un programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturdu. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' ortaya çıktı. İki eltinin kaçtığı yufkacı sonunda her şeyi anlattı. İşte iki eltinin kaçtığı ve Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...