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İki elti kocalarını bırakıp kaçmıştı, yeni gelişme! Büyücülük...
Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattılar. Olay ile ilgili canlı yayında bir idda ortaya atıldı. Muammer Ay'ın büyücülük yaptığı iddia edildi.