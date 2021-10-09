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İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

09 Ekim 2021 Cumartesi - 1:15 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 1:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını bildirdi.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı  güçlendiklerini belirtti.
 
İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden  Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz  aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.
 
Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını  belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana  göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi  haberini vermesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:
 
"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim  insanlarımızla Kovid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta,  çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak  zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19
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