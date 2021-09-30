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İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı 16'ya yükseldi

30 Eylül 2021 Perşembe - 23:01 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 23:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'nin Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkarmasıyla "mavi kategori"ye giren il sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.


Koca, aşılama programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada  bulundu.
 
Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında Denizli'nin de yüzde 75'i  geçtiğini belirten Koca, "Böylece 'mavi' il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin  lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadesini kullandı.
 
İki doz aşı oranında Kilis'in de yüzde 65'i geçerek, haritadaki  renginin artık "sarı" olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Kovid-19'a karşı yarınki  planınız ne? İlk doz aşınızı yaptırdınız mı? Yaptırmadıysanız, hemen randevu  alabilirsiniz. Devam dozunun zamanı gelmişse, aşınızı olabilirsiniz. İş  yerinizde, dışarıda, başkalarıyla bir aradayken maskenizi takıp, sosyal  mesafenize dikkat etmeyi unutmayın." değerlendirmesi yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama
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