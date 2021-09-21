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İki doz aşı olanlarla ilgili son dakika kararı!

21 Eylül 2021 Salı - 9:49 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 9:52

İki doz koronavirüs aşısı olanlar ilgili flaş karar Sağlık Bakanlığı duyurdu. Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberine göre, en az iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek. Bu kişilerin, temasının 5'inci gününde yaptıracakları PCR testinin negatif çıkması halinde sistemdeki kayıtları 6'ncı gün sonlandırılacak.


Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi  ve Filyasyon" rehberini güncelledi.
 
Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde  Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli  görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.
 
Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu  önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam  edebilecek.
 
Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna  başvurarak PCR testi yaptıracak.
 
Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma  zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hale gelecek  ve kişi karantinaya alınacak.
 
PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre  tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek.
 
Testi negatif çıkarsa, sistemdeki kaydı 6'ncı günde sonlandırılacak,  izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek. Ancak bu kişiler, 14  gün boyunca semptomlarını takip edecek ve 14'üncü günün sonuna kadar 65 yaş üzeri  veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi Kovid-19  açısından riskli gruplara bakım veremeyecek.
 
Varyantlarla ilgili güncellemeler
 
Dünya Sağlık Örgütünce "endişe verici varyant" olarak tanımlanan  "Beta", "Gama" ve "Delta" ile Sağlık Bakanlığınca "tehdit edici varyant" olarak  tanımlanan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gün olacak.
 
Bu kişilerin izolasyonu 14'üncü günün sonunda test yapılmaksızın  sonlandırılacak. Bu kişilere, izolasyonun erken sonlandırılması için PCR testi  yapılmayacak

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