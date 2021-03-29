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İki bakanlık harekete geçti! İmzalar atıldı

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 13:30 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 13:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans  Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 24 Ekim 2019'da Adalet  Bakanı Gül ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında cezaevlerindeki  kütüphanelere kitap ve eğitim desteği vermeye başladıklarını anımsattı.
 
Ersoy, "Hem kütüphanelerimizde bulunan 17 milyon kitap ve 4 milyon  yayınla birlikte 21 milyon kitap ve yayına cezaevleri kitaplıklarının ve  cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, çalışanların ve ailelerin erişimine  sağladık. Protokol kapsamında 31 Aralık 2020 sonuna kadar 230 bin kitap ödünç  verildi. Bu yılın ilk 3 ayında da 25 bin 500 kitap ödünç verme işlemi  gerçekleştirildi." dedi.
 
Kovid-19 salgını sebebiyle birçok tutuklu ve hükümlüye izin  verildiğini, kütüphanelerin de salgın sebebiyle kapalı olduğunu hatırlatan Ersoy,  buna rağmen bu sayıların ihtiyacın ve talebin ne kadar yüksek olduğunu  gösterdiğini belirtti.
 
Tutuk ve cezaevlerindeki kitaplıkları, il ve ilçe kütüphaneleriyle  eşleştirdiklerini ve onlardan destek almalarını sağladıklarını anlatan Ersoy,  özellikle kampüs cezaevleri yerleşkelerinde tutuklular, hükümlüler ve  çalışanların orta büyüklükte bir ilçe nüfusu oluşturduğunu, ihtiyaçlarının  karşılanması için yeni bir protokol yapma gereği duyulduğunu vurguladı.
 
Ersoy, "İlk etapta Ankara Sincan ve Kayseri'deki cezaevlerinde  kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. 11 kampüs tipi cezaevlerinde de hızlı bir  şekilde kütüphaneler oluşturulacak. Tutuklu ve hükümlülerin son yayınlara hızlı  erişimi sağlanacak. Cezaevlerinde ağırlıklı olarak kitap tedariği bağışlarla  oluyordu, bağışlar ikinci ellerle oluyordu. Son yayınlara ulaşamamış oluyorlardı.  Çalışmayla bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Kütüphanelerde işitme engelli tutuklu  ve hükümlüler için sesli kitap ve materyalleri de oluşturuyoruz. Bakıldığı zaman  büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak." dedi.
 
Bakan Ersoy, sözlerinin sonunda, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla  Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve kütüphane çalışanlarına  teşekkürlerini sundu.
 
"Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır"
 
 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözlerine "Çağları Aşan Söz Teması" ile  düzenlenen 57. Kütüphane Haftası'nı kutlayarak ve haftanın yeni ufuklara yol  açmasını temenni ederek başladı.
 
Bir suç neticesinde hüküm alarak ceza infaz kurumlarına giren  insanların cezalarının ardından hayata hazırlanmalarının kendileri için öncelikli  konu olduğunu belirten Gül, "İnfaz rejiminin temel amacı da insanımızı topluma  yeniden kazandırmaktır. Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır."  dedi.
 
Bakanlığın eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında sağladığı  köklü destek ve faaliyetlerin hükümlülerin bireysel gelişimine önemli katkı  sunduğunu vurgulayan Gül, tüm çalışmaların özünde insanın yeniden topluma  kazandırma düşüncesi yattığını kaydetti.
 
Gül, bir suç karşısında verilen cezanın temel amacının bir daha o  suçun işlenmemesi ve suç işleyen kişinin topluma tekrar kazandırılması olduğunu  belirtti.
 
 "Cezaevlerimizde Ocak 2021 itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap  bulunmaktadır"
 
 Cezaevindeki hükümlülerin kitaplara erişimine ilişkin 24 Ekim 2019'da  Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan  Gül, şu ifadeleri kullandı:
 
"Cezaevlerimizde Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap  bulunmaktadır. Bu iş birliği protokolüyle halk kütüphanelerinde bulunan 17 milyon  yayına ücretsiz ve kolayca erişir hale gelmişlerdir. Yine böylece ödünç kitap  alma sürecini başlattık. 15 günlüğüne ilgili kütüphaneden cezaevinde kalan kişi  kitap alıyor ve tekrar onu iade ediyor. Ekim 2019'dan bugüne kadar 255 bin kitap  hükümlü ve tutuklular tarafından ödünç alınmıştır."
 
 Gül, bugün kampüs ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların  süreli ve süresiz yayınlara kavuşmaları için bir kütüphane kurulması için iş  birliği protokolü imzalayacaklarını belirten Gül, "Bu protokolle Silivri, Sincan,  Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Hatay Afyonkarahisar, Van Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma  çalışmaları başlatılmış olacaktır. Hem görev yapan personelimiz ve aileleri hem  de cezaevindeki hükümlü ve tutuklular kütüphanelere kavuşmuş olacaklar." dedi.
 
Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların topluma  kazandırılması için eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteklerinin, iş ve meslek  edindirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:
 
 "Ocak 2021 İyi Hal Uygulamaları kapsamında olumlu puan kriterleri  belirlenmiştir. Burada da kitap okuyan hüküm ve tutuklulara olumlu puan  verilmekte. İyi hal incelenirken kriterler arasına kitap okuma Ocak 2021'den  itibaren eklenmiştir. Kitap okuma alışkanlığı hususunda yönetmelikte düzenleme  yapacağız. Bu konuda da teşviklerimizi sürdüreceğiz."
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile bir ilk olarak cezaevi okullarının  açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Gül, 6 yeni adalet meslek eğitim merkezi  de açtıklarını vurguladı.
 
Kitap bağış kampanyası düzenlenecek
 
 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Gül,  şunları kaydetti:
 
"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüteceğimiz kitap bağış kampanyamızı  da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Özellikle bu çerçevede cezaevlerindeki hükümlü  ve tutuklulara destek olabilmek, topluma entegresini sağlayabilmek adına sosyal  sorumluluk projesine hepinizin desteğini bekliyoruz. Ceza ve Tevkifevleri Genel  Müdürlüğümüz ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz birlikte bu  kampanyayı sürdürecekler. Alışveriş merkezlerine, şehirlerin belirli  merkezlerine, adliye önlerine kitap kumbarası koyarak bu kampanyayı sürdüreceğiz.  Bu vesileyle tüm vatandaşları bu kampanyaya davet ediyorum."
 

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