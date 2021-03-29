İki bakanlık harekete geçti! İmzalar atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 24 Ekim 2019'da Adalet Bakanı Gül ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında cezaevlerindeki kütüphanelere kitap ve eğitim desteği vermeye başladıklarını anımsattı.

Ersoy, "Hem kütüphanelerimizde bulunan 17 milyon kitap ve 4 milyon yayınla birlikte 21 milyon kitap ve yayına cezaevleri kitaplıklarının ve cezaevi ndeki tutuklu ve hükümlülerin, çalışanların ve ailelerin erişimine sağladık. Protokol kapsamında 31 Aralık 2020 sonuna kadar 230 bin kitap ödünç verildi. Bu yılın ilk 3 ayında da 25 bin 500 kitap ödünç verme işlemi gerçekleştirildi." dedi.

Kovid-19 salgını sebebiyle birçok tutuklu ve hükümlüye izin verildiğini, kütüphanelerin de salgın sebebiyle kapalı olduğunu hatırlatan Ersoy, buna rağmen bu sayıların ihtiyacın ve talebin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tutuk ve cezaevlerindeki kitaplıkları, il ve ilçe kütüphaneleriyle eşleştirdiklerini ve onlardan destek almalarını sağladıklarını anlatan Ersoy, özellikle kampüs cezaevleri yerleşkelerinde tutuklular, hükümlüler ve çalışanların orta büyüklükte bir ilçe nüfusu oluşturduğunu, ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir protokol yapma gereği duyulduğunu vurguladı.

Ersoy, "İlk etapta Ankara Sincan ve Kayseri 'deki cezaevlerinde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. 11 kampüs tipi cezaevlerinde de hızlı bir şekilde kütüphaneler oluşturulacak. Tutuklu ve hükümlülerin son yayınlara hızlı erişimi sağlanacak. Cezaevlerinde ağırlıklı olarak kitap tedariği bağışlarla oluyordu, bağışlar ikinci ellerle oluyordu. Son yayınlara ulaşamamış oluyorlardı. Çalışmayla bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Kütüphanelerde işitme engelli tutuklu ve hükümlüler için sesli kitap ve materyalleri de oluşturuyoruz. Bakıldığı zaman büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak." dedi.

Bakan Ersoy, sözlerinin sonunda, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve kütüphane çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

"Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözlerine "Çağları Aşan Söz Teması" ile düzenlenen 57. Kütüphane Haftası'nı kutlayarak ve haftanın yeni ufuklara yol açmasını temenni ederek başladı.

Bir suç neticesinde hüküm alarak ceza infaz kurumlarına giren insanların cezalarının ardından hayata hazırlanmalarının kendileri için öncelikli konu olduğunu belirten Gül, "İnfaz rejiminin temel amacı da insanımızı topluma yeniden kazandırmaktır. Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır." dedi.

Bakanlığın eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında sağladığı köklü destek ve faaliyetlerin hükümlülerin bireysel gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gül, tüm çalışmaların özünde insanın yeniden topluma kazandırma düşüncesi yattığını kaydetti.

Gül, bir suç karşısında verilen cezanın temel amacının bir daha o suçun işlenmemesi ve suç işleyen kişinin topluma tekrar kazandırılması olduğunu belirtti.

"Cezaevlerimizde Ocak 2021 itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunmaktadır"

Cezaevindeki hükümlülerin kitaplara erişimine ilişkin 24 Ekim 2019'da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevlerimizde Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunmaktadır. Bu iş birliği protokolüyle halk kütüphanelerinde bulunan 17 milyon yayına ücretsiz ve kolayca erişir hale gelmişlerdir. Yine böylece ödünç kitap alma sürecini başlattık. 15 günlüğüne ilgili kütüphaneden cezaevinde kalan kişi kitap alıyor ve tekrar onu iade ediyor. Ekim 2019'dan bugüne kadar 255 bin kitap hükümlü ve tutuklular tarafından ödünç alınmıştır."

İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tekirdağ, Hatay, Afyonkarahisar, Gül, bugün kampüs ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara kavuşmaları için bir kütüphane kurulması için iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirten Gül, "Bu protokolle Silivri , Sincan, Maltepe Tarsus , Kayseri, Kocaeli Van Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır. Hem görev yapan personelimiz ve aileleri hem de cezaevindeki hükümlü ve tutuklular kütüphanelere kavuşmuş olacaklar." dedi.

Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteklerinin, iş ve meslek edindirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Ocak 2021 İyi Hal Uygulamaları kapsamında olumlu puan kriterleri belirlenmiştir. Burada da kitap okuyan hüküm ve tutuklulara olumlu puan verilmekte. İyi hal incelenirken kriterler arasına kitap okuma Ocak 2021'den itibaren eklenmiştir. Kitap okuma alışkanlığı hususunda yönetmelikte düzenleme yapacağız. Bu konuda da teşviklerimizi sürdüreceğiz."

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir ilk olarak cezaevi okullarının açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Gül, 6 yeni adalet meslek eğitim merkezi de açtıklarını vurguladı.

Kitap bağış kampanyası düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Gül, şunları kaydetti: