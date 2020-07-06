İki bakanlık harekete geçti! Fırsatçılara geçit yok

FIRSATÇILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanlığı 10 bin firma ve 50 bine yakın ürüne yönelik incelemeleri tamamladı. Bakanlık, 2 bin 400 firmanın da savunmasını alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "ilan edilen fiyat farkları nedir?" diye Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek. Her türlü şikâyet titizlikle değerlendiriliyor" dedi. Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile böyle hassas dönemlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı sebebe dayanmayan fahiş fiyat artışı yapılmaması, tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulmamasının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti.