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İki bakanlığın bütçeleri TBMM'de kabul edildi!

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 23:15 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 23:15

TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 2021 Yılı Bütçeleri kabul edildi.


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